22:22 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Кейтани в третий раз выиграла Нью-Йоркский марафон

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Кенийка Мэри Кейтани выиграла престижный Нью-Йоркский марафон, опередив соотечественницу Салли Кипьего более чем на три с половиной минуты. Замкнула тройку призеров среди женщин американка Молли Хаддл. Время победительницы, которая также дважды выигрывала Лондонский марафон, – 2 часа 24 минуты 26 секунд.

Среди мужчин победителем Нью-Йоркского марафона стал Гирмай Гебреселассие из Эритреи (2:07.51). Он на минуту опередил кенийца Лукаса Ротиша, а третьим дистанцию завершил американец Абди Абдирахман.

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