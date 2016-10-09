Кенийские спортсмены заняли весь пьедестал по итогам Чикагского марафона

Кенийские легкоатлеты Абель Керуи и Флоренс Киплагат стали победителями Чикагского марафона. Кируи финишировал первым в забеге среди мужчин, преодолев дистанцию за 2 часа 11 минут 23 секунды. Флоренс Киплагат стала победительницей в женской части соревнований, финишировав с результатом 2 часа 21 минута 32 секунды.

У мужчин серебро и бронзу также завоевали кенийские легкоатлеты – Диксон Чумба и Гидеон Кипкетер. Отставание Чумбы от лидера составило три секунды.

В женском забеге второе место заняла кенийка Эдна Киплагат, показав на финише результат 2 часа 23 минуты 28 секунд. Третье место заняла еще одна представительница Кении – Валентин Кипкетер. Ее время – 2 часа 23 минуты 41 секунда.