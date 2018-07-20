Кенийка Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

27-летняя кенийская легкоатлетка Беатрис Чепкоеч на этапе Бриллиантовой лиги в Монако установила мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями. Она показала результат 8 минут 44,32 секунды.

Чепкоеч превзошла результат представительницы Бахрейна Рут Джебет (8.52,78), установленный ей в 2016 году на Олимпиаде в Рио.