Кенийка Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

27-летняя кенийская легкоатлетка Беатрис Чепкоеч на этапе Бриллиантовой лиги в Монако установила мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями. Она показала результат 8 минут 44,32 секунды.
Чепкоеч превзошла результат представительницы Бахрейна Рут Джебет (8.52,78), установленный ей в 2016 году на Олимпиаде в Рио.
WHAT JUST HAPPENED?!– IAAF (@iaaforg) 20 июля 2018 г.
Beatrice Chepkoech has just SMASHED the world record for the women’s 3000m steeplechase🔥
🚨8:44.32🚨
📷@MeetingHerculis pic.twitter.com/AGh5LvDBHg