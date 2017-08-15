Кения собирается принять чемпионат мира-2023

Кения планирует подать заявку на право принять чемпионат мира по легкой атлетике в 2023 году, сообщает AFP. В августе руководитель Легкоатлетической конфедерации Африки Хамад Калкаба Малбум заявлял, что у шести стран континента есть необходимый экономический потенциал, чтобы провести мировое первенство.

Малбум считал, что у одной из африканских стран есть реальные шансы на проведение турнира в 2025 году.

- Мы доказали, что можем проводить менее значимые соревнования (в 2017 году в Кении прошел чемпионат мира U-18. - Прим. "СЭ"). Настало время, чтобы мы провели крупный турнир, - сказал министр спорта Кении Хасан Варио. - Кения первой из африканских стран выиграла медальный зачет чемпионата мира (в 2015 году кенийцы завоевали 16 наград - 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. - Прим. "СЭ"). Теперь мы должны стать первой страной, которая примет чемпионат мира в Африке. Мы планируем построить три больших стадиона в Найроби, Момбасе и Элдорете. Еще семь - в других частях страны.

Напомним, в 2019 году чемпионат мира пройдет в катарской Дохе, а в 2021-м - в американском Юджине.