17:03 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Катар купил право провести чемпионат мира-2019 по легкой атлетике?

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Французская газета Le Monde утверждает, что Катар заплатил сыну бывшего президента ИААФ Ламины Диака около 3,5 миллиона долларов за право провести чемпионат мира по легкой атлетике-2019. По данным издания, катарская компания Oryx Qatar Sports Investments осуществила два перевода 13 октября 2011 года и 7 ноября 2011 года на счет другой компании – Pamodzi Sports Consulting, которая специализируется на спортивном маркетинге и имеет отношение к Папе Массату Диаку.

В начале января 2016 года Диак был пожизненно отстранен комиссией по этике ИААФ от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Он находится в розыске по линии Интерпола по обвинению в коррупции во Франции и в настоящее время проживает в Сенегале. ИААФ 18 ноября 2014 года объявила, что Доха получила право принять чемпионат мира 2019 года. Он пройдет с 28 сентября по 6 октября.

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