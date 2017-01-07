Кастер Семеня женилась на партнере по сборной ЮАР

Олимпийская чемпионка-2016 в беге на 800 метров Кастер Семеня женилась на своей подруге по сборной ЮАР Виолете Расеболой, информирует Kawowo Sports. Напомним, в 2009 году африканская бегунья оказалась в центре скандала, связанного с ее гендерной принадлежностью. В итоге даже пришлось проводить специальное тестирование, чтобы убедиться в том, что она действительно является женщиной.

South African Olympian Caster Semenya wedded her partner Violet Raseboya on Saturday. pic.twitter.com/PblEZfChkx – Kawowo Sports (@kawowosports) 7 января 2017 г.