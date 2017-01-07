23:45 7 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Кастер Семеня женилась на партнере по сборной ЮАР

0
0
0
2

Олимпийская чемпионка-2016 в беге на 800 метров Кастер Семеня женилась на своей подруге по сборной ЮАР Виолете Расеболой, информирует Kawowo Sports. Напомним, в 2009 году африканская бегунья оказалась в центре скандала, связанного с ее гендерной принадлежностью. В итоге даже пришлось проводить специальное тестирование, чтобы убедиться в том, что она действительно является женщиной.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ladafan

тьху!!!!

00:19

oze11

Совет да любовь молодым, ага!

00:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ