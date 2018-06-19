Кастер Семеня подала в суд на ИААФ

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня из ЮАР намерена судиться с ИААФ из-за новых правил по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Новый регламент вступит в силу с 1 ноября 2018 года. ИААФ ранее заказала исследование, которое показало, что женщины с повышенным уровнем тестостерона имеют преимущество. Поэтому правила по допуску были скорректированы. Для допуска к соревнованиям уровень тестостерона должен быть не выше 5 наномоль на литр. Этого показателя спортсменки должны достигать с помощью специальных препаратов.

Семеня считает такие правила дискриминационными, поэтому подала жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Суд сообщил, что жалоба зарегистрирована, дело открыто. Спортсменка рассчитывает, что суд сочтет правила ИААФ незаконными.