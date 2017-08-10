Картер - чемпионка мира в барьерном беге на 400 м, Тэйлор - первый в тройном прыжке

Американец Кристиан Тэйлор завоевал золото чемпионата мира в тройном прыжке. Второе место занял другой представитель США Уилл Клайе. Отметим, что Тэйлор уже в третий раз стал чемпионом мира. Бронзу завоевал португалец Нельсон Эвора.
В беге на 400 метров с барьерами чемпионкой стал американка Кори Картер. Второе место заняла ее соотечественница Далила Мохаммад. Замкнула тройку призеров Ристананна Трэйси из Ямайки.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Мужчины
Тройной прыжок
1. Тэйлор (США) – 17,68
2. Клайе (США) – 17,63
3. Эвора (Португалия) – 17,19
Женщины
400 м/б.
1. Картер (США) – 53,07
2. Мохаммад (США) – 53,50
3. Трэйси (Ямайка) – 53,74