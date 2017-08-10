Картер - чемпионка мира в барьерном беге на 400 м, Тэйлор - первый в тройном прыжке

Американец Кристиан Тэйлор завоевал золото чемпионата мира в тройном прыжке. Второе место занял другой представитель США Уилл Клайе. Отметим, что Тэйлор уже в третий раз стал чемпионом мира. Бронзу завоевал португалец Нельсон Эвора.

В беге на 400 метров с барьерами чемпионкой стал американка Кори Картер. Второе место заняла ее соотечественница Далила Мохаммад. Замкнула тройку призеров Ристананна Трэйси из Ямайки.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

Тройной прыжок

1. Тэйлор (США) – 17,68

2. Клайе (США) – 17,63

3. Эвора (Португалия) – 17,19

Женщины

400 м/б.

1. Картер (США) – 53,07

2. Мохаммад (США) – 53,50

3. Трэйси (Ямайка) – 53,74