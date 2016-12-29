Каниськина, Кирдяпкин и Лашманова - в числе кандидатов в сборную Мордовии на 2017 год

Ольга Каниськина вошла в число кандидатов в сборную Мордовии по легкой атлетике на 2017 год, сообщает официальный сайт министерства спорта республики. Ранее спортсменка была отстранена от спорта за нарушение антидопинговых правил. РУСАДА дисквалифицировало ее на 3 года 2 месяца с 15 октября 2012 года и аннулировало ее результаты с 15 июля по 16 сентября 2009 года и с 30 июля по 8 ноября 2011 года. ИААФ обжаловала вердикт РУСАДА, и в итоге были аннулированы результаты спортсменки с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года. Таким образом, олимпийская чемпионка Пекина лишилась серебра Игр-2012 и золота ЧМ-2009 и 2011.

Каниськина не смогла выступить на чемпионате России, поскольку не вернула призовые, которых была лишена в связи с дисквалификацией. В августе она стала заместителем директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике республики Мордовия.

Кроме того, в число кандидатов вошел Сергей Кирдяпкин, также отбывший дисквалификацию за допинг, из-за которой лишился золота Олимпиады-2012, Кубка мира-2012 и чемпионата мира-2009. В 2016 году он вернулся в спорт и стал вторым на чемпионате России-2016.

В список попала и олимпийская чемпионка Лондона Елена Лашманова, вернувшаяся в спорт в этом году после двухлетней дисквалификации за допинг.

Также в числе кандидатов и Сергей Бакулин, отбывший дисквалификацию и лишенный золота чемпионата мира-2011.

Помимо них, в число кандидатов в сборную республики по спортивной ходьбе вошли Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов, Роман Евстифеев, Денис Нижегородов, Александр Иванов, Сергей Шарыпов, Светлана Васильева, Анися Кирдяпкина, Татьяна Минеева, Софья Бродацкая, Екатерина Медведева, Александр Шунихин, Дементий Чепарев, Геннадий Канаев, Петр Богатырев, Павел Паршин, Алексаандр Назаров.