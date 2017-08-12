Камила Лицвинко: "Я голодна до побед, хочу прыгать еще и еще"

Полька Камила Лицвинко завоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту и отметила, что место на пьедестале далось ей тяжело. Спортсменка считает, что вся ее работа после Олимпийских игр в 2016 году окупилась.

– Эти соревнования получились для меня не лучшими, я делала небольшие ошибки, – цитирует пресс-служба ИААФ Лицвинко. – У меня были проблемы на высоте 1,92 и 1,95 метров. Но я не хотела сдаваться, толкала себя пойти дальше. Сильно не нервничала, но сегодня было тяжело.

Взволнована тем, что завоевала свою первую крупную медаль на открытом чемпионате мира. Я голодна до побед, хочу прыгать все больше и больше. После Рио у меня был спад, но мой тренер и мой муж помогли. Мне сказали, что я должна остаться веселой, что я могу выигрывать. Вся работа после Олимпиады окупилась.

Ласицкене - чемпионка мира-2017!