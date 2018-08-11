Как Ласицкене относится к системе Адамс? Отвечает сама спортсменка

Чемпионка Европы-2018 Мария Ласицкене дала эксклюзивное интервью "СЭ".

– Все мы ждали, что у российской высоты в Берлине будет два золота. Однако Данил Лысенко из-за трех флажков сюда не приехал. Вы, как спортсмен, понимаете его?

– Не буду оценивать ситуация Данила. Расскажу, как я отношусь к той системе.

– Я весь внимание.

– Это система, с которой мы живем день и ночь. Засыпая, я думаю о том, правильно ли у меня указано местоположение в АДАМСе. Заселяясь в новую гостиницу или приходя куда-то, первым делом проверяю звонок на двери, домофон и даже слышимость в помещении. Промашек быть не должно. Стараюсь лишнюю дверь даже не закрывать.

Все мои родственники уже знают, что спонтанно взять и приехать к ним в гости, я не могу. Потому что за день данные менять нельзя. Да, какие-то неудобства в этом есть, но я живу с этой системой. Готовясь к новому старту, я за неделю должна знать гостиницу, в которой буду жить. По-другому никак. Тут нужно быть очень ответственным. Я понимаю, что от этого зависит не только моя спортивная судьба, но и труды Геннадия Гариковича (Габриляна), я огорчу болельщиков. Если профукаю это дело – подведу многих людей. Эта мысль не позволяет мне относиться к АДАМС легкомысленно. Лучше перебдеть и проверить все лишних 10 раз, чем один раз понадеяться на авось – и пролететь. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Ласицкене читайте в "СЭ" в ближайшее время​