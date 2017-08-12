23:09 12 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Кадры дня: Левченко и Лицвинко - с флагами Украины и Польши, Ласицкене - без флага

Сегодня. Лондон. Мария ЛАСИЦКЕНЕ (слева) обнимается с Камилой ЛИЦВИНКОЙ из Польши, ставшей бронзовой призеркой. Фото REUTERS Украинка Юлия ЛЕВЧЕНКО (слева) и Мария ЛАСИЦКЕНЕ. Фото REUTERS
Сегодня. Лондон. Мария ЛАСИЦКЕНЕ (слева) обнимается с Камилой ЛИЦВИНКОЙ из Польши, ставшей бронзовой призеркой. Фото REUTERS

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отпраздновала победу на чемпионате мира без национального флага. Россиянка выполняет предписание ИААФ, запрещающее демонстрировать российскую символику на турнире. Напомним, что Ласицкене и еще 18 атлетов из России выступают на чемпионате мира под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА.

Соперницы Ласицкене - украинка Юлия Левченко и полька Камила Лицвинко - взяли свои национальные флаги.

Ласицкене единственная взяла высоту 2,03 м.

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