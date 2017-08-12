Кадры дня: Левченко и Лицвинко - с флагами Украины и Польши, Ласицкене - без флага

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отпраздновала победу на чемпионате мира без национального флага. Россиянка выполняет предписание ИААФ, запрещающее демонстрировать российскую символику на турнире. Напомним, что Ласицкене и еще 18 атлетов из России выступают на чемпионате мира под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА.

Соперницы Ласицкене - украинка Юлия Левченко и полька Камила Лицвинко - взяли свои национальные флаги.

Ласицкене единственная взяла высоту 2,03 м.

Ласицкене берет золото, Болт стартует в последний раз. LIVE!