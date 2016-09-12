"Известия": Исинбаева может стать единственным кандидатом на пост президента ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщают "Известия". При этом действующий президент ВФЛА министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин не будет участвовать в новых президентских выборах.

По информации источника, не исключен вариант, при котором выборы президента ВФЛА могут пройти на безальтернативной основе. Елена Исинбаева может стать единственным кандидатом, за которого будут голосовать делегаты конференции. В последнее время это обычная практика для российского спорта. В 2015 году на безальтернативной основе президентом Российского футбольного союза (РФС) стал Виталий Мутко, а пост главы Российской федерации баскетбола (РФБ) занял Андрей Кириленко (в августе 2016-го был переизбран на четыре года также будучи единственным кандидатом).

Выборы нового президента ВФЛА состоятся не раньше 23 ноября 2016 года и не позже 21 февраля 2017 года. Точная дата будет объявлена 23 сентября на заседании главного руководящего органа федерации – президиума. Претендовать на пост президента ВФЛА могут только кандидаты, выдвинутые региональными федерациями.

Согласно федеральному закону о физической культуре и спорту в РФ, каждая спортивная федерация после окончания Олимпийских игр должна провести отчетно-выборную конференцию, на которой должна быть дана оценка работе ее руководства за четыре года. При этом внеочередные выборы президента ВФЛА состоялись относительно недавно – в середине января 2016 года. Тогда Дмитрий Шляхтин был выбран единогласным решением делегатов.