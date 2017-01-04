14:48 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ивашко добавлен в пул допинг-тестирования ИААФ

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Чемпион России в беге на 400 метров Павел Ивашко включен в пул допинг-тестирования ИААФ, сообщает официальный сайт организации. В январе обновился список спортсменов, входящих в этот пул. По сравнению с предыдущим списком в него добавился 22-летний Ивашко. Вместе с ним в этот пул входят 62 россиянина.

Включение в такой список означает, что спортсмен обязан сообщать данные о своем местонахождении в соответствии с правилами ИААФ. Ему необходимо указывать, где он проводит время. В определенный период спортсмены должны находиться там, где указано в отправленных ими в антидопинговые структуры отчетах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ladafan

не!! из простоквашки)

16:11

shpasic

Ивашко из Дворца Пионеров?

14:53

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