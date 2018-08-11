Иванюк завоевал бронзу чемпионата Европы в прыжках в высоту, победил немец Пшибилко

Российский спортсмен Илья Иванюк стал бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту. Из-за санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) он выступал в статусе нейтрального спортсмена.

Победу одержал немец Матеуш Пшибилко. На втором месте белорус Максим Недосеков. Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Мужчины

Прыжки в высоту

Финал

1. Матеуш Пшибилко (Германия) 2,35

2. Максим Недосеков (Белоруссия) 2,33.

3. ИЛЬЯ ИВАНЮК (РОССИЯ) 2,31.