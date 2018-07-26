Источник: ВФЛА может быть исключена из ИААФ в пятницу

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИИАФ) 27 июля, сообщает Around the Rings. Это произойдет, если прогресс российской стороны в соответствии антидопинговому кодексу будет признан недостаточным.

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.