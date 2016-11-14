Иск Угаровой к ARD будет рассмотрен 18 ноября

Иск россиянки Кристины Угаровой к немецкой телекомпании ARD будет рассмотрен Дорогомиловским судом Москвы 18 ноября. Изначально рассмотрение должно было состояться 11 ноября, но было перенесено по просьбе адвоката спортсменки.

- Перенос связан с необходимостью внести некоторые поправки в документы и был инициирован моим адвокатом. Я обязательно приеду на заседание и буду выступать, - цитирует ТАСС Угарову.

На канале ARD вышел фильм о допинге в российской легкой атлетике. После него была создана независимая комиссия ВАДА во главе с Диком Паундом. Одним из итогов ее расследования стала дисквалификация российских спортсменок, включая саму Угарову. Ранее она говорила, что ARD в закадровом переводе переврал ее оригинальные слова.