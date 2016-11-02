10:50 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Исинбаева выдвинута на пост президента ВФЛА

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Федерация легкой атлетики Волгоградской области на своей отчетной конференции приняла решение выдвинуть Елену Исинбаеву в качестве кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС. Ее кандидатуру поддержали еще несколько региональных федераций.

Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря. Ранее о своем желании побороться за пост главы организации заявил олимпийский чемпион Пекина-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов. Действующим президентом федерации является Дмитрий Шляхтин.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3752841

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