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Исинбаева стала почетным гражданином Волгоградской области

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала почетным гражданином Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной думы. Ее имя будет занесено в Книгу почетных граждан Волгоградской области, которая находится в Волгоградском областном краеведческом музее. Отмечается значительный вклад спортсменки в разивитие физкультуры и спорта.

Исинбаева выигрывала золото в прыжках с шестом на Играх в Афинах и Пекине, а в Лондоне завоевала бронзу. Этим летом она объявила о завершении карьеры и намерении бороться за пост президента ВФЛА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3811620

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