Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала почетным гражданином Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной думы. Ее имя будет занесено в Книгу почетных граждан Волгоградской области, которая находится в Волгоградском областном краеведческом музее. Отмечается значительный вклад спортсменки в разивитие физкультуры и спорта.

Исинбаева выигрывала золото в прыжках с шестом на Играх в Афинах и Пекине, а в Лондоне завоевала бронзу. Этим летом она объявила о завершении карьеры и намерении бороться за пост президента ВФЛА.