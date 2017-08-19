Исинбаева снялась в фильме о попытке вернуться в спорт после рождения дочери

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева снялась в короткометражном фильме. Лента, в которой бывшая спортсменка также выступила в качестве режиссера, рассказывает о ее попытке вернуться в большой спорт после рождения дочери и заканчивается Олимпиадой 2016 года, на которую она не была допущена.

- Мы сняли фильм про мой путь к Олимпийским играм в Рио, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - С самого первого моего дня после рождения ребенка, момента, когда я приняла решение попробовать восстановиться и подойти к Олимпиаде. Это все от первого лица, по каждому дню. Это даже не фильм, а документальная хроника моей подготовки к Играм-2016.

Как отметила Исинбаева, планируется, что фильм будет показан зрителям до конца 2017 года - на одном из кинофестивалей в США или Китае.