Исинбаева родила второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой, сообщает RusAthletics. У 35-летней экс-спортсменки родился мальчик, имя которого объявят позже.

В семье Исинбаевой и российского копьеметателя Никиты Петинова это второй ребенок – у них также есть трехлетняя дочь Ева.