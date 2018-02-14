Исинбаева родила второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой, сообщает RusAthletics. У 35-летней экс-спортсменки родился мальчик, имя которого объявят позже.
В семье Исинбаевой и российского копьеметателя Никиты Петинова это второй ребенок – у них также есть трехлетняя дочь Ева.
Монте-Кристо (Мститель) .
БэнД ........................... 1) Фантазии больных на голову порой ставят здравомыслящих людей в тупик. Но так, как я давно тут на сайте и опыт общения с больными у меня большой накопился, то никаких проблем я не испытываю. Просто у меня других дел много. И других сайтов. 2) Только больной на голову мог написать, что я во всем поддерживаю Сталина. Сталин - гениальный человек. Но человек. А людям свойственно ошибаться. Даже несмотря на гениальность. Просто единственный раз в своей истории Россия чего-то добилась только при Сталине. В остальные периоды истории она - третьестепенное государство, сырьевая колония, в которой отсутствуют наука и промышленность. Немногое, что осталось от СССР, и то скоро прикажет долго жить. После смерти Сталина СССР еще по инерции продолжал 20 лет развиваться, такое ускорение государству дал Сталин. Потом инерция иссякла и государство начало деградировать. 3) Можно понять русофобов. Что те ругают СССР и Сталина. Но когда СССР и Сталина начинает огульно ругать тот, кто считает себя патриотом России, то это только говорит, что передо мной идиот. 4) У Сталина были ошибки. Были ошибки, которые можно назвать преступлением. Но с инфузорией это у меня обсуждать нет желания. Ты зомбирован хрущевско-перестроечной ложью. Эта ложь не просто промыла твои последние мозги, а вымыла начисто их из твоей головы.
11:09
БэнД
Монте-Кристо (Мститель) .-------------------------Видимо тебя, советский романтик, гурман и достойный сын доблестного офицера ОБХСС, этот мой вопрос ставит в тупик. Жаль, хотелось бы выслушать твою какую-нибудь очередную дичь, штоб поржать.
10:47
БэнД
Монте-Кристо (Мститель) .----------------------Всецело поддерживать и оправдывать душегуба Сталина - это конечно очень благородно и романтично. Тот тоже видимо романтиком был )) Но самое смешное, что многие твои предъявы нынешней власти постянно противоречат твоему совковому мировоззрению. Ты тут нередко печатаешь, например, что нынешняя российская пресса подконтрольна ОПГ "Озеро". Что зомбируют там, то-сё. В третий спрашиваю - что скажешь по этому поводу в противовес и,соответственно, в пользу совкых СМИ?
10:06
Монте-Кристо (Мститель) .
БэнД ....................... 1) Гы-ы и епта - это первый признак дегенератов. 2) Примитивы всегда ссылаются на "Собачье сердце". Ибо больше ничего не знают. Но даже и эту повесть понимают поверхностно и неправильно. При этом считают себя профессором Преображенским (Лениным), в худшем случае Борменталем (Троцким), а сами являются либо шариковыми, либо псом шариком.
09:37
БэнД
Монте-Кристо (Мститель) . Отлично владею пером, гурман и благородный романтик по натуре.--------------------------------------Гы-ы, романтик эпта )) Как говорил Преображенский - а, то есть он владеет пером? Ну, это ещё не значит быть человеком ))
09:24
Koira
Пусть назовет - ихмамнет
09:20
Монте-Кристо (Мститель) .
БэнД .................. Если я тугой и дремучий, то ты инфузория туфелька. И то это максимум. Думаю, что я тебя даже перехвалил. А Дюма мной бы гордился ! Что я не опозорил имя его героя ! Отлично владею пером, гурман и благородный романтик по натуре.
09:05
БэнД
Монте-Кристо (Мститель) . Предлагаю Исинбаевой назвать сына Монте-Кристо. В мою честь...----------------------Какой ты Монте-Кристо? Ты тугой, дремучий совок. Если бы Дюма знал какой дегенерат воспользуется именем героя его книжки, он бы её вообще не писал. Или провалился бы сквозь землю от стыда ))
08:55
Монте-Кристо (Мститель) .
Предлагаю Исинбаевой назвать сына Монте-Кристо. В мою честь...
08:48
БэнД
Если ещё не решили как назвать, то предлагаю - Влапут. Шикарное имя для будущего патриота, имхо.
08:42
с.карасёв
назовёт его шест...а девочку надо было планкой...
08:41