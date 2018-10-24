Исинбаева решила заплатить по счетам

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева решила заняться оплатой счетов. Спортсменка опубликовала фото в Инстаграме с огромной кучей платежных документов.

– Накопилось, у вас так бывает? – написала Исинбаева.

Исинбаева становилась чемпионкой Олимпийских игр в Афинах (2004 год), в Пекине (2008 год) и завоевала бронзу в Лондоне (2012 год). Является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. Основала собственный благотворительный фонд.