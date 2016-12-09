11:00 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Исинбаева приехала на выборы главы ВФЛА

0
0
0

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала на отчетно-выборную конференцию ВФЛА. Она участвует в сегодняшних выборах главы федерации вместе с действующим президентом Дмитрием Шляхтиным, олимпийским чемпионом-2008 в прыжках в высоту Андреем Сильновым и генсеком ВФЛА Михаилом Бутовым.

От комментариев Исинбаева отказалась, сразу прошла в конференц-зал.

Ранее прославленная спортсменка вошла в комиссию спортсменов МОК, исполком ОКР и стала главой наблюдательного совета РУСАДА.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ