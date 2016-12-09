Исинбаева приехала на выборы главы ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала на отчетно-выборную конференцию ВФЛА. Она участвует в сегодняшних выборах главы федерации вместе с действующим президентом Дмитрием Шляхтиным, олимпийским чемпионом-2008 в прыжках в высоту Андреем Сильновым и генсеком ВФЛА Михаилом Бутовым.

Приехала Исинбаева - главная интрига дня pic.twitter.com/AmwFNkPRGA – Maria Markova (@mariammarkova) 9 декабря 2016 г.

От комментариев Исинбаева отказалась, сразу прошла в конференц-зал.

Ранее прославленная спортсменка вошла в комиссию спортсменов МОК, исполком ОКР и стала главой наблюдательного совета РУСАДА.