Исинбаева представила фильм "Сила победителей" с участием Шубенкова, Петушкова и Брусникиной

В Москве в кинотеатре "Пионер" прошло представление фильма двукратной олимпийской чемпионки, спортсменки ЦСКА Елены Исинбаевой "Сила победителей". В киноленте рассказываются истории легкоатлета Сергея Шубенкова, паралимпийца Романа Петушкова и синхронистки Ольги Брусникиной.

- Я основала благотворительный фонд своего имени. Я пригласила вас, чтобы рассказать о фонде, который создали на средства выигранного гранта, - сказала Исинбаева. - Проект называется "Мы в тебя верим". Он направлен на детей с нарушением здоровья. Мы хотим помочь адаптироваться им в социуме, помочь обрести себя. Каждый человек нужен в мире для чего-то. Если вы оказались именно в этих обстоятельствах, то мы хотим с помощью нашего фильма донести до вас, что вы все сможете.

Герои фильма сегодня - выдающиеся люди. В кадре они расскажут о том, как смогли преодолеть страх, боль, превозмочь себя. Мы хотим показать, что невозможного для вас не существует. Проект будет длиться пять месяцев. Дети будут работать с преподавателями. Они будут изучать стихи, музыку, танцы... Чем именно заняться, они смогут выбрать сами. (Любовь КОНЯЕВА)