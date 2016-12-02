15:35 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Исинбаева представила фильм "Сила победителей" с участием Шубенкова, Петушкова и Брусникиной

0
0
0

В Москве в кинотеатре "Пионер" прошло представление фильма двукратной олимпийской чемпионки, спортсменки ЦСКА Елены Исинбаевой "Сила победителей". В киноленте рассказываются истории легкоатлета Сергея Шубенкова, паралимпийца Романа Петушкова и синхронистки Ольги Брусникиной.

- Я основала благотворительный фонд своего имени. Я пригласила вас, чтобы рассказать о фонде, который создали на средства выигранного гранта, - сказала Исинбаева. - Проект называется "Мы в тебя верим". Он направлен на детей с нарушением здоровья. Мы хотим помочь адаптироваться им в социуме, помочь обрести себя. Каждый человек нужен в мире для чего-то. Если вы оказались именно в этих обстоятельствах, то мы хотим с помощью нашего фильма донести до вас, что вы все сможете.

Герои фильма сегодня - выдающиеся люди. В кадре они расскажут о том, как смогли преодолеть страх, боль, превозмочь себя. Мы хотим показать, что невозможного для вас не существует. Проект будет длиться пять месяцев. Дети будут работать с преподавателями. Они будут изучать стихи, музыку, танцы... Чем именно заняться, они смогут выбрать сами. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ