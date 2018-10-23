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Исинбаева предлагает назвать аэропорт в Волгограде "Сталинград"

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Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выразила мнение, что аэропорот в ее родном Волгограде стоит назвать "Сталинград". Сейчас проходит конкурс по переименованию аэропортов "Великие имена России".

"Мне очень лестно что в мою честь хотят назвать аэропорт в родном городе Волгограде, но я считаю, что будет более правильным дать ему название Сталинград. Ведь именно здесь в 1943 году произошел перелом в Великой Отечественной войне, после которого мы перешли в наступление!" - написала Исинбаева в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🛫Мне очень лестно что в мою честь хотят назвать аэропорт в родном городе Волгограде, но я считаю, что будет более правильным дать ему название Сталинград. Ведь именно здесь в 1943 году произошёл перелом в Великой Отечественной войне, после которого мы перешли в наступление! 🛫I am very flattered that in my honor want to call the airport in my native city of Volgograd, but I believe that it would be right to give it the name of Stalingrad. Because it was here in 1943 there was a turning point in the Great Patriotic war, after which we went on the offensive. #Сталинград#аэропорт#Stalingrad#aeroport#

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 23 Окт 2018 в 2:23 PDT

 

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