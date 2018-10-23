Исинбаева предлагает назвать аэропорт в Волгограде "Сталинград"

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выразила мнение, что аэропорот в ее родном Волгограде стоит назвать "Сталинград". Сейчас проходит конкурс по переименованию аэропортов "Великие имена России".

"Мне очень лестно что в мою честь хотят назвать аэропорт в родном городе Волгограде, но я считаю, что будет более правильным дать ему название Сталинград. Ведь именно здесь в 1943 году произошел перелом в Великой Отечественной войне, после которого мы перешли в наступление!" - написала Исинбаева в Инстаграме.