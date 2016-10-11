12:43 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Исинбаева после 9 ноября огласит свою предвыборную программу

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева после 9 ноября огласит свою предвыборную программу кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По ее словам, российская легкая атлетика нуждается в переменах.

- Я более детально говорила бы на тему своего выдвижения в президенты ВФЛА после 9 ноября, когда состоится официальное выдвижение, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - После 9 ноября я могу все четко рассказать и познакомить со своей программой, сказать, зачем мне это нужно. Понимаю, что наша легкая атлетика очень нуждается в изменениях, если ситуация не изменится, то, наверное, наших спортсменов уже никогда не допустят до международных соревнований. Моя задача сделать все, чтобы наши восходящие звезды сумели выступить на Олимпиаде 2020 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3694471

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