Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева после 9 ноября огласит свою предвыборную программу кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По ее словам, российская легкая атлетика нуждается в переменах.

- Я более детально говорила бы на тему своего выдвижения в президенты ВФЛА после 9 ноября, когда состоится официальное выдвижение, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - После 9 ноября я могу все четко рассказать и познакомить со своей программой, сказать, зачем мне это нужно. Понимаю, что наша легкая атлетика очень нуждается в изменениях, если ситуация не изменится, то, наверное, наших спортсменов уже никогда не допустят до международных соревнований. Моя задача сделать все, чтобы наши восходящие звезды сумели выступить на Олимпиаде 2020 года.