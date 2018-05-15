Исинбаева получила награду за благотворительность в Монте-Карло

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что получила премию за благотворительную деятельность. Награждение состоялось в Монте-Карло.
"Я была удостоена чести быть награжденной премией "Монте-Карло Лучшая женщина 2018 года" за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как "Чемпионка за Мир"! Премия учреждена фондом "Женщины в спорте" и является международной", - написала Исинбаева в Инстаграме.
☘️Доброе утро друзья! Я была удостоена чести быть награжденной премией "Монте-Карло Лучшая женщина года 2018" за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как Чемпиона за Мир! Премия учреждена фондом "Женщины в спорте" и является международной. 🏆 ☘️Good morning friends! I was honored to be awarded the "Monte- Carlo Best Woman of the Year 2018" prize for my charitable work and achievements in life as a Champion for Peace! The prize was established by the Women in Sports Foundation and is international. 🏆 ☘️PRIX MONTE - CARLO FEMME DE L’ANNEE 2018 "Femmes et Sport" SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II SOUS LA PRESIDENCE D'HONNEUR DE S.A.S. LA PRINCESSE CHARLENE DE MONACO PREMIER PRIX MONEGASQUE INTERNATIONAL DÉDIÉ AUX FEMMES #championsforpeace#чемпионызамир#БлаготворительныйФондЕленыИсинбаевой#charityfoundationyelenaisinbaeva#best#award#лучшая#награда#isinbaeva#исинбаева
staerswimmer23
Бедные люди похоже в Монте-Карло живут, приходится Леночки благотворительностью там заниматься
19:03