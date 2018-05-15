Исинбаева получила награду за благотворительность в Монте-Карло

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что получила премию за благотворительную деятельность. Награждение состоялось в Монте-Карло.

"Я была удостоена чести быть награжденной премией "Монте-Карло Лучшая женщина 2018 года" за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как "Чемпионка за Мир"! Премия учреждена фондом "Женщины в спорте" и является международной", - написала Исинбаева в Инстаграме.