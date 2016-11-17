Исинбаева планирует транслировать работу комиссии спортсменов ОКР в МОК

Член комиссии спортсменов МОК и ОКР Елена Исинбаева намерена транслировать работу российской комиссии в Международный олимпийский комитет. По ее словам, она намерена добиться того, что Россия станет примером для всего мира.

- Мне бы хотелось поблагодарить ОКР за помощь в избрании в МОК, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Была проделана огромная работа с начала подачи заявки. Я рада, что оправдала доверие, - спортсмены отдали голоса за меня. Меня радует, что это произошло в сложной международной ситуации. У меня есть опыт, есть чем поделиться, что исправлять. Буду транслировать всю работу в МОК. Чтобы наша комиссия была показательной для всего мира.