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Исинбаева планирует транслировать работу комиссии спортсменов ОКР в МОК

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Член комиссии спортсменов МОК и ОКР Елена Исинбаева намерена транслировать работу российской комиссии в Международный олимпийский комитет. По ее словам, она намерена добиться того, что Россия станет примером для всего мира.

- Мне бы хотелось поблагодарить ОКР за помощь в избрании в МОК, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Была проделана огромная работа с начала подачи заявки. Я рада, что оправдала доверие, - спортсмены отдали голоса за меня. Меня радует, что это произошло в сложной международной ситуации. У меня есть опыт, есть чем поделиться, что исправлять. Буду транслировать всю работу в МОК. Чтобы наша комиссия была показательной для всего мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3791800

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