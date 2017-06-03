Исинбаева перечислила, чего добилась к 35 годам

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева перечислила все свои достижения, которых добилась к настоящему времени. Сегодня легкоатлетка отмечает свое 35-летие.
– Дорогие друзья! Сегодня мне исполняется 35 лет! День рождения мой самый любимый праздник, – написала в своем Инстаграме Исинбаева. – Небольшой итог моих 35 лет, чего я успела добиться.
Победы в спорте: олимпийские игры – 2 золота, бронза – 1; чемпионаты мира – 7 побед, 1 серебро и 1 бронза; чемпионаты Европы – 2 победы и 1 серебро, кубок мира – 1 победа; 28 мировых рекордов.
Награждена: орденом "За заслуги перед Отечеством", орденом Почета, медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Николая Озерова; почетный гражданин Волгоградской области.
Член Международного олимпийского комитета, член совета при Президенте Российской Федерации по развитию физкультуры и спорта, член наблюдательного совета антидопингового агенства РУСАДА, президент благотворительного фонда своего имени.
Замужем за чудесным человеком. Имеем одну дочь пока.
Надеюсь, мои следующие 35 лет будут такими же эффективными!
Дорогие друзья! Сегодня мне исполняется 35 лет😊! День рождения мой самый любимый праздник. Небольшой итог моих 35 лет, чего я успела добиться. Итак: Победы в спорте: олимпийские игры - 2 золота, бронза - 1; чемпионаты мира - 7 побед и 1 серебро и 1 бронза; чемпионаты Европы - 2 Победы и 1 серебро, кубок мира - 1 победа. 28 мировых рекордов. Награждена : орденом за заслуги перед отечеством, орденом почёта, медаль за заслуги перед отечеством II степени, медаль Николая Озерова, почётный гражданин Волгоградской области. Член Международного Олимпийского Комитета, член совета при Президенте Российской Федерации по развитию физ.культуры и спорта, член наблюдательного совета антидопингового агенства РУСАДА, Президент Благотворительного фонда своего имени. Замужем за чудесным человеком. Имеем одну дочь пока. Надеюсь мои следующие 35 лет будут такими же эффективными ☺️! Dear friends! Today I turn 35 years old! ☺️ Birthday is my favorite holiday. A small result of my 35 years, which I managed to achieve. So: Victory in sports: the Olympic Games - 2 gold, bronze - 1; World Championships - 7 wins and 1 silver and 1 bronze; European Championships - 2 Victories and 1 silver, World Cup - 1 victory. 28 world records. I was awarded: the Order of Merit for the Fatherland, the Order of Honor, the Medal for Merit for the Fatherland of the II degree, the medal of Nikolai Ozerov, the honorary citizen of the Volgograd Region. Member of the International Olympic Committee, a member of the Council under the President of the Russian Federation for the development of physical culture and sports, a member of the supervisory board of the anti-doping agency RUSADA, the President of the Charitable Foundation of my name. Married to a wonderful man. We have one daughter for now. I hope my next 35 years will be just as effective ☺️! #Isinbaeva35#Исинбаевой35