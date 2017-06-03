Исинбаева перечислила, чего добилась к 35 годам

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева перечислила все свои достижения, которых добилась к настоящему времени. Сегодня легкоатлетка отмечает свое 35-летие.

– Дорогие друзья! Сегодня мне исполняется 35 лет! День рождения мой самый любимый праздник, – написала в своем Инстаграме Исинбаева. – Небольшой итог моих 35 лет, чего я успела добиться.

Победы в спорте: олимпийские игры – 2 золота, бронза – 1; чемпионаты мира – 7 побед, 1 серебро и 1 бронза; чемпионаты Европы – 2 победы и 1 серебро, кубок мира – 1 победа; 28 мировых рекордов.

Награждена: орденом "За заслуги перед Отечеством", орденом Почета, медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Николая Озерова; почетный гражданин Волгоградской области.

Член Международного олимпийского комитета, член совета при Президенте Российской Федерации по развитию физкультуры и спорта, член наблюдательного совета антидопингового агенства РУСАДА, президент благотворительного фонда своего имени.

Замужем за чудесным человеком. Имеем одну дочь пока.

Надеюсь, мои следующие 35 лет будут такими же эффективными!