Исинбаева не вернется в спорт

Включение в список кандидатов в сборную России на 2017 год двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой является технической формальностью. Этот факт не означает ее возвращения в спорт. Сегодня Министерство спорта опубликовало список спортсменов, в котором оказалась Исинбаева. Легкоатлетка объявила о завершении своей карьеры в августе 2016 года.

- Никаких громких выводов из этого делать не нужно, - приводит ТАСС слова источника в ВФЛА. - Мы подавали список заранее, а Исинбаева к тому времени просто физически не успевала написать заявление. Поэтому она и значится в этом списке. В ближайшее время это заявление будет в федерации, и ее фамилия сразу будет вычеркнута из списка.