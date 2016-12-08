21:25 8 декабря | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Исинбаева назвала 2016-й год спорным и сложным

0
0
0

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подчеркнула, что уходящий год был для нее непростым. Напомним, сборная России по легкой атлетике за исключением Дарьи Клишиной была отстранена от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вчера Исинбаева была назначена главой Наблюдательного совета РУСАДА.

– Встречаю Новый год с оптимизмом, надеюсь, он будет не хуже, чем уходящий, – приводит "Р-Спорт" слова Исинбаевой. – Для меня этот год был спорным, сложным, как в хорошем плане, так и не очень. Главную победу мы одержали – команда выступила успешно на Олимпийских играх, я была избрана в Международный олимпийский комитет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161208/1113429495.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ