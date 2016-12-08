Исинбаева назвала 2016-й год спорным и сложным

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подчеркнула, что уходящий год был для нее непростым. Напомним, сборная России по легкой атлетике за исключением Дарьи Клишиной была отстранена от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вчера Исинбаева была назначена главой Наблюдательного совета РУСАДА.

– Встречаю Новый год с оптимизмом, надеюсь, он будет не хуже, чем уходящий, – приводит "Р-Спорт" слова Исинбаевой. – Для меня этот год был спорным, сложным, как в хорошем плане, так и не очень. Главную победу мы одержали – команда выступила успешно на Олимпийских играх, я была избрана в Международный олимпийский комитет.