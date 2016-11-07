Исинбаева испытывает большую радость от работы в комиссии спортсменов МОК

Новый член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева после первого заседания призналась, что, испытывает большую радость от того, чем ей предстоит заниматься в новом для себя качестве, несмотря на усталость.

5 и 6 ноября Лозанне прошло первое заседание новой комиссии спортсменов МОК, в которую с августа входит 34-летняя россиянка.

- Наши рабочие встречи начинались рано утром, а заканчивались после шести вечера, и все это время мы обсуждали насущные вопросы, - приводит ТАСС слова Исинбаевой. - Когда я узнала, что заседания комиссии спортсменов будут столь насыщенны, то очень переживала. Все-таки для человека, только совсем недавно завершившего свою карьеру в спорте, эта деятельность не очень привычна.

Но мне повезло, потому что председатель нашей комиссии Анджела Руджеро оказалась очень приветливой девушкой. Она постоянно всех поддерживает, помогает решить любые вопросы. Все остальные члены комиссии тоже очень дружелюбные. Я попала в хорошую компанию и не испытываю никакого стеснения. Мне безумно все нравится, я ко всему отношусь с большим энтузиазмом.