13:18 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Исинбаева будет баллотироваться на пост главы ВФЛА

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приняла решение баллотироваться на пост президента ВФЛА. Об этом она объявила на пленарном заседании Совета Федерации.

 
27 июля. Москва. Кремль. Слезы Елены ИСИНБАЕВОЙ."Пусть весь мир содрогнется!" Лето в цитатах Исинбаевой

- Я приняла решение возглавить нашу федерацию легкой атлетики и восстановить ее позиции в международной федерации, - цитирует ТАСС Исинбаеву.

ВФЛА была исключена из состава ИААФ на основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. В связи с этим российские легкоатлеты, включая Исинбаеву, не были допущены до участия в Олимпиаде-2016, исключение было сделано лишь для Дарьи Клишиной. На данный момент ВФЛА руководит Дмитрий Шляхтин, занявший пост в январе 2016 года. Исинбева после недопуска на Олимпиаду объявила о завершении карьеры.

Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря. Срок выдвижения начнется за два месяца, а завершится за месяц до проведения отчетно-выборной конференции.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3659974

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КОММЕНТАРИИ (1)
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механик39

А тренером слабо поработать в школе .

14:15

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