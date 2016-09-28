Исинбаева будет баллотироваться на пост главы ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приняла решение баллотироваться на пост президента ВФЛА. Об этом она объявила на пленарном заседании Совета Федерации.

- Я приняла решение возглавить нашу федерацию легкой атлетики и восстановить ее позиции в международной федерации, - цитирует ТАСС Исинбаеву.

ВФЛА была исключена из состава ИААФ на основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. В связи с этим российские легкоатлеты, включая Исинбаеву, не были допущены до участия в Олимпиаде-2016, исключение было сделано лишь для Дарьи Клишиной. На данный момент ВФЛА руководит Дмитрий Шляхтин, занявший пост в январе 2016 года. Исинбева после недопуска на Олимпиаду объявила о завершении карьеры.

Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря. Срок выдвижения начнется за два месяца, а завершится за месяц до проведения отчетно-выборной конференции.