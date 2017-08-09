Исаак Маквала в одиночку побежит 200-метровку, чтобы пробиться в полуфинал ЧМ

Бегун из Ботсваны Исаак Маквала сегодня в одиночку пробежит дистанцию 200 метров, чтобы попытаться пробиться в полфинал чемпионата мира. Для квалификации ему нужно преодолеть дистанцию быстрее, чем 20,53 секунды.

30-летний спортсмен не смог принять участие в забегах на 200 метров и 400 метров, так как ИААФ запретила ему это делать из-за карантина в связи якобы с инфекцией, которая обнаружена у атлета. Карантин был снят только сегодня после дневной программы, поэтому Маквале позволили индивидуально попытаться пробиться в полуфинал.

Напомним, ранее стало известно, что в официальном отеле чемпионата мира была зафиксирована вспышка заболеваний.