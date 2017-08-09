Исаак Маквала: "ИААФ отняла у меня шансы выиграть две медали"

ИААФ не позволила бегуну из Ботсваны Исааку Маквале принять участие в забегах на 200 м и 400 м на чемпионате мира в Лондоне. В заявлении организации говорится, что это сделано в рамках карантина якобы из-за инфекции, которая обнаружена у 30-летнего атлета. Карантин будет снят только 9 августа после дневной программы. Напомним, ранее стало известно, что в официальном отеле чемпионата мира была зафиксирована вспышка заболеваний.

Однако президент Федерации легкой атлетики Ботсваны Фалкон Седимо опроверг слухи об инфекции у его спортсмена.

– Он не сдавал никаких анализов, – цитирует ВВС Седимо. – Есть только предположение, поскольку мы слышали про всплеск болезней, а у Исаака появились некоторые симптомы. Но тестов он не сдавал.

Сам Маквала возмущен решением ИААФ, поскольку его результаты в сезоне на двухсотметровке позволяли ему рассчитывать на медали.

– Я никогда не думал, что буду смотреть финалы по телевизору, – отметил Маквала. – Здесь происходит что-то подозрительное. У меня отняли шанс выиграть две медали.