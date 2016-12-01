19:10 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ирландская легкоатлетка все еще не получила деньги после дисквалификации Каниськиной

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Ирландская легкоатлетка Олив Лохнэйн по-прежнему не получила призовые за победу на чемпионате мира-2009 в ходьбе на 20 км. Она уступила на дистанции россиянке Ольге Каниськиной, но та впоследствии была дисквалифицирована и лишена победы за употребление допинга. Каниськина после дисквалификации не вернула ни медаль, ни призовые в размере 30 тысяч долларов.

- У меня трое маленьких детей, - цитирует AP Лохнэйн. - Они пойдут в колледж. Это серьезная сумма, а я никогда не зарабатывала такую сумму денег, которая позволила бы мне спокойно завершить карьеру.

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