Ирландская легкоатлетка все еще не получила деньги после дисквалификации Каниськиной

Ирландская легкоатлетка Олив Лохнэйн по-прежнему не получила призовые за победу на чемпионате мира-2009 в ходьбе на 20 км. Она уступила на дистанции россиянке Ольге Каниськиной, но та впоследствии была дисквалифицирована и лишена победы за употребление допинга. Каниськина после дисквалификации не вернула ни медаль, ни призовые в размере 30 тысяч долларов.

- У меня трое маленьких детей, - цитирует AP Лохнэйн. - Они пойдут в колледж. Это серьезная сумма, а я никогда не зарабатывала такую сумму денег, которая позволила бы мне спокойно завершить карьеру.