Ирина Тарасова не будет подавать заявку на участие в стартах под нейтральным флагом

Толкательница ядра Ирина Тарасова не будет в этом сезоне участвовать в международных стартах под нейральным флагом, сообщает ТАСС. Спортсменка не станет подавать заявку в ИААФ, поскольку отсутствует в пуле тестирования.

- В этом сезоне я не подавала заявку в ИААФ, потому что меня вычеркнули из пула, - цитирует ТАСС Тарасову. - Одним из условий получения нейтрального статуса является непрерывное нахождение в пуле допинг-тестирования в течение 12 месяцев. У меня срок меньше, поэтому смысла в этом сезоне подавать заявку нет. Ну а как время подойдет, то сразу начну оформлять документы.

Россияне из-за дисквалификации ВФЛА вынуждены подавать заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.