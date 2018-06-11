18:08 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ирина Тарасова не будет подавать заявку на участие в стартах под нейтральным флагом


Толкательница ядра Ирина Тарасова не будет в этом сезоне участвовать в международных стартах под нейральным флагом, сообщает ТАСС. Спортсменка не станет подавать заявку в ИААФ, поскольку отсутствует в пуле тестирования.

- В этом сезоне я не подавала заявку в ИААФ, потому что меня вычеркнули из пула, - цитирует ТАСС Тарасову. - Одним из условий получения нейтрального статуса является непрерывное нахождение в пуле допинг-тестирования в течение 12 месяцев. У меня срок меньше, поэтому смысла в этом сезоне подавать заявку нет. Ну а как время подойдет, то сразу начну оформлять документы.

Россияне из-за дисквалификации ВФЛА вынуждены подавать заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5282835

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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