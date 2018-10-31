Информатор ВАДА Юлия Степанова удостоилась овации в Белом доме

Российская легкоатлетка Юлия Степанова выступила в Белом доме в Вашингтоне на саммите, посвященной антидопинговой борьбе. На экстренном саммите в числе прочих вопросов обсуждалось решение ВАДА восстановить в правах РУСАДА.

"Мне кажется, что я и мой муж боремся не столько против допинга, сколько против МОК и ВАДА. Мы знаем, что ВАДА не следует собственным правилам, хоть атлеты и просят об этом", - приводит официальный Твиттер USADA слова Степановой. Отмечается, что ее выступление было встречено овацией.

Кроме того, как сообщает журналист Билл Бок, Степанова извинилась за наличие допинговой системы, на что немецкая легкоатлетка Клаудиа Бокель ответила: "Юлия, это мы должны извиниться перед тобой за провал антидопинговой системы".

Напомним, что Юлия Степанова и ее муж, экс-сотрудник РУСАДА Виталий Степанов, выступили основными информаторами в фильме о допинге в российской легкой атлетике. На основании фильма было проведено расследование, результатом которого, в частности, стала приостановка деятельности РУСАДА, закрытие Московской антидопинговой лаборатории и дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики.

“I feel that my husband & I are not just fighting doping but are increasingly fighting IOC and WADA. We now know WADA does not follow its own rules, even though athletes are asked to.” -Yuliya Stepanova. A standing ovation for the Russian whistleblower. #ReformWADA #TheReformers pic.twitter.com/Ir6vVTM76Q – USADA (@usantidoping) 31 октября 2018 г.

Отметим, что в ВАДА остались недовольны тем, что на саммите присутствовали только те, кто был против восстановления РУСАДА.