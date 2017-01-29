Информатор ВАДА Степанова заняла 7-е место на этапе зимнего тура ИААФ в Бостоне

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова заняла седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура ИААФ в помещениях. Для спортсменки, выступающей под нейтральным флагом, этот старт стал первым в сезоне. Победу одержала американка Шарлин Липси. Соревнование проходит в Бостоне.