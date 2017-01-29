Информатор ВАДА Степанова заняла 7-е место на этапе зимнего тура ИААФ в Бостоне

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова заняла седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура ИААФ в помещениях. Для спортсменки, выступающей под нейтральным флагом, этот старт стал первым в сезоне. Победу одержала американка Шарлин Липси. Соревнование проходит в Бостоне.
vitvk
А чего хотела - чемпионат Бостона.потом Хьюстона и закончит в Гарлеме.
17:55
tigana.1982
Высокое достижение!
16:04 29 января
Vlаdimir
Забыли написать, что в забеге было 8 спортсменок из которых одна сошла. 7-ое место - последнее в забеге.
10:40 29 января