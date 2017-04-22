Информатор ВАДА Хютте дисквалифицирован на 4 года

Российский бегун Александр Хютте дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВФЛА. Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции, победитель командного чемпионата Европы виновен в нарушении таких правил, как наличие запрещенного препарата в организме и уклонение от сдачи допинг-пробы.
Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года, аннулированию подлежат все результаты спортсмена с 22 мая по 4 августа 2015 года.
Ранее стало известно, что Хютте был информатором ИААФ по допингу в сборной России. Он написал письмо менеджеру ИААФ по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. В ВФЛА заявили, что им было известно о переписке Хютте с ИААФ.
Александр Хютте: "Моя задача была отстоять свою честь и наказать тренера" //
Зухра Верещагина: "Пусть Хютте лучше расскажет, как с Родченковым работал" //
Александр Хютте: "Я патриот своей страны" //
Александр Хютте: "Когда пришли допинг-офицеры, Верещагина написала мне: "Убегай" //
Александр Хютте: "Я боролся не против страны, а против тренера" //
mobile_actor
4 года, из которых 1.5 уже прошло. А могли бы дать 8 лет с текущей даты.
17:08 22 апреля
riper
Всё это было ожидаемо, и в первую очередь для Александра. Парень устраивает свою жизнь таким способом. Нравится это кому то или не нравится. Получит вид на жительство, в любой на выбор стране, материальную помощь приличную, возможность работать. Безотносительно, правду он говорит или врёт, путь он выбрал нехороший.
14:54 22 апреля
behemothus hippo
marksan Мару_Саймон____ И тебе недоумку, привет, от старых, которые бегали, а не за клавой пахали! Тебе бы на тренировке сделать 20 раз по 400 - 400 с полным ускорением и 400 трусцой! А по субботам кросс 20 км, в начале под горку 10, а назад в горку 10 км. И к концу язык на плече, как в анекдоте: Папа! А что это за красный галстук у этого бегуна на плече? - Сынок! Это не галстук! Это его язык! 12:52 ==================================================================== Да, языком ты мастер размахивать...
13:26 22 апреля
behemothus hippo
Мару_Саймон behemothus hippo, скорее от злобных вездесущих украинцев, которые ему на каждом шагу мерещатся:) 12:16 ==== Ну тут я могу только посочувствовать. От украинцев никто не убежит, мельдоний не поможет.
13:25 22 апреля
behemothus hippo
Vlаdimir " Не думаю, что месть выносящему сор из гнилой избы ВФЛА поспособствует отношениям с ВАДА..." - в чем месть? 12:20 Сам не догадаешься?
13:22 22 апреля
shpasic
ещё один мошенник получил своё. теперь только на мошенническую стипендию может рассчитывать)
13:15 22 апреля
marksan
Мару_Саймон____ И тебе недоумку, привет, от старых, которые бегали, а не за клавой пахали! Тебе бы на тренировке сделать 20 раз по 400 - 400 с полным ускорением и 400 трусцой! А по субботам кросс 20 км, в начале под горку 10, а назад в горку 10 км. И к концу язык на плече, как в анекдоте: Папа! А что это за красный галстук у этого бегуна на плече? - Сынок! Это не галстук! Это его язык!
12:52 22 апреля
Vlаdimir
" Не думаю, что месть выносящему сор из гнилой избы ВФЛА поспособствует отношениям с ВАДА..." - в чем месть?
12:20 22 апреля
Мару_Саймон
behemothus hippo, скорее от злобных вездесущих украинцев, которые ему на каждом шагу мерещатся:)
12:16 22 апреля
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Вот и верь после ЭТОГО людям // Отдалась я ему при луне // А он взял мои девичьи груди // И узлом завязал на спине.... Дурилка картонная, надеялся получить амнистию или хотя бы срок скостить, а получил по полной!!!!
12:15 22 апреля
behemothus hippo
marksan Оборжался! Я, как бывший бегун, регулярно слежу за спортивными событиями в России в области бега! Откуда взялось это... подобное спортсмену? 11:41 От мамки бегал? Или от сторожа с берданкой, когда в соседском саду яблоки тырил?
12:07 22 апреля
behemothus hippo
Не думаю, что месть выносящему сор из гнилой избы ВФЛА поспособствует отношениям с ВАДА...
12:04 22 апреля
marksan
Оборжался! Я, как бывший бегун, регулярно слежу за спортивными событиями в России в области бега! Откуда взялось это... подобное спортсмену?
11:41 22 апреля