Информатор ВАДА Хютте дисквалифицирован на 4 года

Российский бегун Александр Хютте дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВФЛА. Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции, победитель командного чемпионата Европы виновен в нарушении таких правил, как наличие запрещенного препарата в организме и уклонение от сдачи допинг-пробы.

Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года, аннулированию подлежат все результаты спортсмена с 22 мая по 4 августа 2015 года.

Ранее стало известно, что Хютте был информатором ИААФ по допингу в сборной России. Он написал письмо менеджеру ИААФ по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. В ВФЛА заявили, что им было известно о переписке Хютте с ИААФ.

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Александр Хютте: "Я патриот своей страны" //

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Александр Хютте: "Я боролся не против страны, а против тренера" //



