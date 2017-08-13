Инес Энрикес: "Хорошо, что дистанция 50 км присутствует на чемпионате мира"

Чемпионка мира-2017 в Лондоне в ходьбе на 50 км Инес Энрикес выразила надежду на то, что на этой дистанции в будущем будут участвовать все больше женщин. Она подчеркнула, что счастлива установленным мировым рекордом (4 часа 5 минут 56 секунд).

– Это хорошо, что данная дистанция присутствует на чемпионате мира, несмотря на то что она очень тяжелая, – цитирует пресс-служба турнира Энрикес. – Последние пять километров были очень трудными. Моя цель заключалась в том, чтобы показать время меньше 4 часов 6 минут, поэтому я счастлива, что мне удалось добиться своего. Надеюсь, что в будущем мы увидим больше женщин, соревнующихся на этой дистанции.