Илья Шкуренев: "Пускай Абеле посчитает все свои допинг-пробы. Думаю, он мне раза в три проиграет"

Российский десятиборец Илья Шкуренев после завоевания серебра на чемпионате Европы в интервью "СЭ" отметил, что у него нет ненависти к немцу Артуру Абеле. Ранее соперник россиянина заявил, что его злит участие Шкуренева на этом турнире.

– Как у вас происходило общение с Артуром Абеле по ходу соревнований? – спросил я у Ильи.

– Не скажу, что мы враги, но так сложилось, что с ним я общаюсь меньше, чем с остальными ребятами. Мы ни в коем случае не враждуем, просто так выходит.

– Слышали, что он говорил перед стартом?

– Нет.

– Его злит ваше присутствие здесь, и он уверен: русским доверять нельзя.

– Где он сейчас? Покажите мне его, – Илья добродушно рассмеялся и начал демонстративно смотреть по сторонам со сжатыми кулаками. – На самом деле, я думаю, никакой ненависти у многоборцев друг к другу нет. По-спортивному мы, конечно, хотим друг друга уничтожить, но по-человечески мы прекрасно понимаем, насколько тяжело дается десятиборье. Одно дело делаем.

– Ему не понравилось, что после победы в Праге вас не взяли на допинг-контроль, а его взяли.

– Ха! Пускай посчитает все свои пробы. Думаю, он мне раза в три проиграет. Да пускай говорит, что хочет. Мне все равно! Когда нас дисквалифицировали, и француз выступал, мол, я так и знал, что они такие-сякие. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Ильи Шукренева