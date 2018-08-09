Илья Шкуренев: "Думаю, все и без флага понимают, что я из России"

Российский десятиборец Илья Шкуренев после завоевания серебряной медали на чемпионате Европы в Глазго отметил, что все поняли, откуда он. Спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, после завершения соревнований совершил круг почета без флага России.

- Я думаю, все понимают, откуда я родом и чей спортсмен, - приводит ТАСС слова Шкуренева. - Мне не нужно ничего никому объяснять и доказывать. Не прошел с флагом сегодня, ну и ладно. Рукой махал всем, кто меня поддерживал, так, что устал.

Мы настраивались на этот чемпионат Европы, физически я был хорошо готов к этому старту, но помешали проблемы с техникой. Слишком много сил тратил там, где не нужно было. Там, где можно одной попыткой все решить, я делал две или три. Если убрать все огрехи в технике, вообще все будет замечательно.