Илья Мудров: "Технические моменты в прыжках подвели"

Российский прыгун с шестом Илья Мудров считает, что технические ошибки помешали ему выйти в финал чемпионата мира. В квалификации он прыгнул только на 5,45 метра.

– Нужно было прыгать в район 5,70, чтобы пройти квалификацию. Но не получилось. Наверное, не совсем готов был к финалу чемпионата мира, – цитирует "Р-Спорт" Мудрова. – Не могу сказать, что что-то в условиях помешало. Замечательный сектор, хорошая поддержка. Прыгал-то неплохо, но где-то, может быть, не повезло. На 5,60 три хорошие были попытки, но технические моменты в самих прыжках подвели.

Готов я сейчас лучше, чем тогда, когда прыгал на 5,70. Просто технически не удалось реализоваться. Это был самый важный старт, к нему мы готовились. Может быть, не хватило опыта – все-таки мой первый чемпионат мира.

Волнения особого у меня не было. Конечно, я расстроился, что не прошел квалификацию, но получил опыт, надеюсь, он пригодится мне на будущих стартах.