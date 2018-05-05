Игорь Максимов: "После историии с ходоками ИААФ будет с еще меньшей охотой выдавать разрешения россиянам"

Российский бегун Игорь Максимов выразил мнение, что скандал с российскими ходоками негативно отразится на других легкоатлетах. Ранее ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова статуса нейтральных спортсменов и права участия в чемпионате мира по ходьбе. Причиной стала информация о том, что спортсмены занимались на сборах в Киргизии с пожизненно отстраненным тренером Виктором Чегиным. Из-за дисквалификации ВФЛА российские спортсмены вынуждены подавать заявки на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

- После истории с ходоками, я думаю, ИААФ с еще меньшей охотой станет выдавать нашим спортсменам разрешения на участие в международных стартах, - цитирует ТАСС Максимова. - Чиновникам нужен только повод, чтобы еще более ужесточить свой подход к этому делу.

У меня нет достаточного срока нахождения в пуле допинг-тестирования, поэтому смысла никакого отправлять документы не было. В прошлом году я это сделал, мне пришел отказ по той же причине.