Игорь Лебедев: "Здравый смысл потихоньку побеждает русофобию в легкой атлетике"

Руководитель высшего совета ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение о заявлении украинца Марьяна Закальницкого, победившего на чемпионате Европы в ходьбе на 50 км, который назвал несправедливым недопуск к соревнованиям российских ходоков.

- Я не удивлен, что такое высказывание сделал украинский спортсмен. Видимо, для этого легкоатлета, как и для всего мирового спорта, главный лозунг: Спорт вне политики. Но, к сожалению, в последние годы мы видим, что большинство решений, который были приняты различными федерациями спорта, являются дискриминационными по отношению к нашим спортсменам, и носили явно политический характер. Нам приятно, что в последнее время это уже не первое высказывание спортсменов, когда они говорят, что российских участников соревнований отстранили несправедливо и их необходимо вернуть. Мы видим, что потихоньку здравый смысл побеждает русофобию и надеемся, что в ближайшем будущем этот здравый смысл залезет в голову и Томаса Баха. Тогда будут полностью восстановлены все наши олимпийцы, и мы сможем принять участие на ближайшей летней Олимпиаде. Я думаю, что после восстановления олимпийцев все остальные федерации гуськом потянутся за этим решением. Мы понимаем, что есть система, которая руководит, а остальные просто принимают решения. Поэтому стоит кому-то одному из игроков принять серьезное решение, остальные последуют его примеру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)