ИААФ ждет от ВФЛА санкций в отношении спортсменов, тренировавшихся у Чегина

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии фильмов о допинге в российской легкой атлетике, опубликовал ответ рабочей группы ИААФ на запрос о ситуации с ходоками, недано занимавшимися с Виктором Чегиным.

Тренер возглавлял Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе с 1995 по 2015 год. В 2016 году он был пожизненно отстранен от работы со спортсменами за многочисленые допинговые нарушения его воспитанников. На днях стало известно, что ряд российских легкоатлетов занимались с Чегиным на апрельском сборе в Киргизии.

"Важным вопросом восстановления ВФЛА является ее готовность и желание отказаться от сотрудничества с тренерами, которые были дисквалифицированы за допинг их атлетов, на время дисквалификации.

Рабочая группа ИААФ, рассматривающая восстановление ВФЛА, отметила, что эти ситуации повторялись даже после отстранения ВФЛА в декабре 2015 года.

Рабочая группа ИААФ также отмечала: "Подтверждено, что российские ходоки по-прежнему работают с Виктором Чегиным, несмотря на то, что их предупреждали не делать этого из-за пожизненной дисквалификации тренера. В противном случае это будет доказательством, что антидопинговая культура в российской легкой атлетике не изменилась, и тяжело представить, как эти атлеты могут быть возвращены к международным соревнованиям без нарушения целостности этих турниров".

Рабочая группа ИААФ подтвердила, что будет сотрудничать с ВФЛА и ожидает полного сотрудничества в вынесении дисциплинарных санкций ко всем атлетам, работавших с дисквалифицированным тренером", - привел в своем Твиттере выдержки из заявления ИААФ Зеппельт.