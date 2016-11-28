16:17 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ выступит с докладом по России на очередном совете организации

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30 ноября Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) выступит с докладом по поводу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует пресс-служба ИААФ. Его представит глава инспекционной комиссии организации Руне Андерсен. Заседание совета ИААФ пройдет в Монако.

Напомним, членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено 13 ноября 2015 года - через четыре дня после выхода первой части отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). ИААФ создала инспекционную группу, которая оценивает ход реформирования ВФЛА. Из-за санкций российские легкоатлеты не были допущены до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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