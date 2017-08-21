ИААФ выразила благодарность CAS после отклонения апелляции по пожизненной дисквалификации Балахничева и Мельникова

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ одобрил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляции по отмене пожизненных дисквалификаций экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова. Напомним, что комитет по этике ИААФ в январе 2016 года принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея ИААФ, Алексея Мельникова и сына экс-президента ИААФ Папы Массаты Диака.

– Хочу поблагодарить CAS за напряженную работу и усердие в оценке и поддержке решения комитета ИААФ по этике, – цитирует пресс-служба организации Коэ. – Сегодняшнее постановление дает четкий сигнал о том, что любой, кто приносит коррупцию в наш вид спорта, предстанет перед правосудием.

Валентин Балахничев: "Было сложно ждать от CAS объективность"