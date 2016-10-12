ИААФ в ноябре примет решение по санкциям к Белобородовой

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) в ноябре примет решение по санкциям к российской метательнице молота Татьяне Белобородовой (Лысенко), которая была лишена золота Олимпийских игр 2012 года в связи с употреблением допинга, информирует ТАСС. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен туринабол.

Отмечается, что у Белобородовой есть три недели, чтобы обжаловать лишение медали в суде. Если оно не будет обжаловано, то дело будет передано в ИААФ, после чего будет принято решение об отмене результатов спортсменки, а также применении к ней санкций в связи с повторным нарушением антидопинговых правил.